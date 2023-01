Van den Voogaart scomparso dal 6 gennaio, la famiglia lancia un appello per trovare l’ex Feyenoord

Sono ormai due settimane che non si hanno più tracce dell’ex giocatore del Feyenoord, Mark van den Boogaart, scomparso nel nulla dallo scorso 6 gennaio. La sua famiglia è molto preoccupata per le condizioni dell’ex calciatore, che da anni soffre di depressione, così ha deciso di lanciare un appello: “Pensiamo possa essere in Spagna e siamo molto preoccupati, ci manca. Chiunque lo avesse visto o avesse qualche informazione che possa esserci utile, contatti la polizia”. Un appello rilanciato anche da un ex compagno di squadra del centrocampista, ovvero Inaki Bea, che ha militato con van den Boogaart nel Real Murcia.