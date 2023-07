Foggia, Delio Rossi punge il Lecco: “Saremmo in B se ci fosse stato dato il nostro”

L’ammissione del Lecco al prossimo campionato di Serie B continua ad alimentare le polemiche in casa Foggia. I pugliesi sono stati sconfitti nella finale play-off dai lombardi, ma il tecnico Delio Rossi non ci sta. “Non ci sono stati superiori nelle due partite – ha detto ai microfoni di Statoquotidiano.it – Se ci fosse stato dato il nostro il Foggia molto probabilmente sarebbe in Serie B, con la promozione conquistata sul campo”.

“Abbiamo cullato un sogno – prosegue l’allenatore – Ringrazio la società e questo gruppo di ragazzi incredibile dal punto di vista morale. Non avete idea di cosa hanno passato: 3 ds, 5 allenatori, giocavano con infiltrazioni, con una gamba sola e qualcuno si è permesso di contestarli”.