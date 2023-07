Wimbledon, warning esilarante al pubblico: “Non aprite champagne prima del servizio” (VIDEO)

L’avvertimento del giudice di sedia John Blom si candida per un posto tra i più esilaranti della storia del tennis. Durante il match tra Potapova e Andreeva, l’arbitro ha dato un avviso al pubblico che ha scatenato l’ilarità dei presenti. “Signore e signori… Se volete aprire bottiglie di champagne, non fatelo mentre le giocatrici sono pronte a servire”.

"Ladies and gentlemen… if you are opening a bottle of champagne, don't do it as the players are about to serve" 🍾

The most #Wimbledon warning ever from umpire John Blom 🤣 pic.twitter.com/57GBixnM4U

