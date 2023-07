Milan, ecco chi ci sarà al raduno: presenti Loftus-Cheek e Romero, attesa per Pulisic

Ultimo giorno di riposo per il Milan di Stefano Pioli. Da lunedì 10 luglio si torna a far sul serio in casa del Diavolo, con il raduno, la conferenza stampa del tecnico e il primo allenamento. Non saranno presenti, ovviamente, tutti i calciatori della rosa con i nazionali che hanno usufruito di qualche giorno di vacanza extra prima della nuova stagione. Diversi i Primavera che saranno aggregati alla squadra, ma ci saranno anche i nuovi acquisti Loftus-Cheek e Romero. Attesa per Pulisic, con la trattativa in dirittura d’arrivo, presente anche Bennacer che proseguirà il recupero dell’infortunio da Milanello.

Ecco la lista della prima squadra

Portieri: Sportiello, Mirante, Vasquez, Jungdal

Difensori: Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia, Tomori

Centrocampisti: Adli, Bennacer (recupererà dall’infortunio), Krunic, Loftus-Cheek, Pobega.

Attaccanti: Messias, Origi, Rebic, Romero, Maldini (in attesa del suo trasferimento all’Empoli)