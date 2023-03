Baseball, World Classic 2023: Italia sconfitta da Taiwan nella seconda partita del girone

Sconfitta per l’Italia del baseball nella seconda sfida del girone A del World Baseball Classic 2023 contro i padroni di casa di Taiwan. Nell’incontro tenuto a Taichung, gli azzurri di Mike Piazza, reduci dal successo dell’esordio contro Cuba, cedono per 11-7 contro Taipei cinese e adesso si trovano al secondo posto in classifica nel raggruppamento, dietro l’Olanda e a pari merito proprio con gli asiatici oggi affrontati.

Gli azzurri schierano sul monte Ryan Castellani contro il taiwanese Shao-Ching Chiang, ma il match è dominato dagli attacchi. Primo punto per gli asiatici, con il fuoricampo di Tzu-Wei Lin nel primo inning. Nella ripresa successiva arriva la bella risposta azzurra, triplo da Rbi di Ben DeLuzio e 2-1. Cina Taipei, però, raggiunge il 2-2 nel secondo inning e nel terzo imperversa approfittando le disattenzioni difensive azzurre e portandosi sul 5-2. Nella quarta ripresa, però, strepitosa l’Italia con quattro punti segnati che valdono il nuovo ribaltone sul 6-5 con il doppio da due punti di Sal Frelick. La partita sembra in mano agli azzurri, così non è: fuoricampo da due punti di Yu Chang ed è 7-7, quindi Taiwan davanti ai quasi ventimila spettatori urlanti all’unisono trova il sorpasso nell’end della settima ripresa con un singolo interno di Kuo-Chen Fan. Il colpo del ko ce lo dà il fuoricampo di Kungkuan Giljegiljaw: la battuta da tre punti del ricevitore porta il punteggio finale sul 7-11. Domani alle ore 5 del mattino terzo impegno per gli azzurri contro Panama.