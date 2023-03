Crotone-Catanzaro, Sindaco Fiorita: “Ringrazio per l’invito, ma la vedrò al maxischermo”

“Nella circostanza del derby di ritorno tra Crotone e Catanzaro, ho ricevuto il garbato e gradito invito del sindaco della città di Pitagora a seguire la partita insieme con lui allo ‘Scida’. Al collega Voce, con cui ho avuto il piacere di condividere ieri la presenza alla grande manifestazione di Cutro, voglio oggi rivolgere un ringraziamento sentito e non formale per l’invito, anche perché il grave lutto che lo ha colpito di recente negli affetti più cari non gli impedito di compiere comunque il gesto di cortesia personale e istituzionale”. Queste le parole del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che affida ad una dichiarazione istituzionale i ringraziamenti per l’invito ad un’occasione speciale. La società di casa devolverà una parte dell’incasso alle famiglie delle vittime, mentre il club ospite metterà all’asta le maglie di gara a sostegno dei superstiti. Fiorita però spiega: “Peraltro – prosegue – sarebbe stata l’occasione per vedere simbolicamente unite anche nello sport due città che, insieme con il resto della fascia del medio Jonio, hanno vissuto fianco a fianco nei giorni scorsi ben altre e tragiche circostanze, dando prova di saper condividere unità di intenti, spirito di solidarietà, senso di umanità, al punto che la stampa nazionale ha reso omaggio a questa parte di Calabria definendola senza mezzi termini ‘l’Italia migliore’. Sarei stato felice, dunque, di essere a Crotone ma sono certo che il collega Voce mi comprenderà se dico che sono il sindaco di Catanzaro ma sono anche e da sempre un tifoso del Catanzaro. Ed è in questa veste che lunedì sera sarò al ‘Ceravolo’, in curva, con la mia gente a guardare il maxi schermo, unica alternativa al divieto di trasferta che le autorità competenti hanno previsto. Lo farò, ovviamente, con lo stesso spirito con cui insieme con il sindaco di Crotone abbiamo inteso vivere la partita del girone di andata e cioè all’insegna dei valori della sport ma soprattutto della fratellanza tra calabresi figli della medesima terrà”.