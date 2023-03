Biathlon, risultati e classifica mass start Ostersund 2023: Wierer compie un capolavoro e trionfa

Capolavoro di Dorothea Wierer che vince la mass start della tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile di Ostersund 2023. In Svezia l’azzurra trova lo zero in tutti i poligoni e sbaraglia la concorrenza con freddezza e classe, oltre a una gran velocità sugli sci. La nostra campionessa riscrive ancora la storia e chiude con il tempo di 31.58.5 mettendosi alle spalle le due francesi Jeanmonnot, seconda a sei secondi, e Simon, che paga un errore al poligono conclusivo dopo aver condotto per larghi tratti.

Quest’ultima resta sempre leader della classifica generale per il cristallo ma con la biathleta italiana che recupera terreno e scavalca anche una Lisa Vittozzi oggi non in gran forma, diciottesima a un minuto e quarantotto secondi dalla connazionale e con quattro errori al poligono a pesare, mentre è discreta la prova di Vera Auchentaller, ventiduesima con tre errori al poligono. A completare la top-10, invece, troviamo nell’ordine Roeiseland, appena giù dal podio ma staccata comunque di quaranta secondi, e poi Colombo, Hanna Oeberg, Voigt (0 errori ma lenta sugli sci), Lunder, Tandrevold e Chevalier. Quarta vittoria nelle mass start del massimo circuito del biathlon per Dorothea Wierer, per la prima volta con 20 su 20 al poligono. E’ il sedicesimo trionfo per l’azzurra in carriera, a impreziosire questa settimana svedese davvero sopra le righe.