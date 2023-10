Coppa Italia Serie C 2023/24: Spal e Vis Pesaro conquistano il passaggio del turno, fuori Sestri Levante e Recanatese

Primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/24: la Spal vince contro il Sestri Levante, è la Vis Pesaro ad imporsi sulla Recanatese. Vittoria con doppio vantaggio per la formazione biancazzurra, due le marcature nella prima frazione di gioco. E’ Rabbi a sbloccare il risultato al 13esimo minuto con una rovesciata insaccatasi perfettamente in porta, raddoppio poi messo a segno da Rosafio al 35′ che, ricevendo bene l’assist di Maistro, firma il definitivo 2-0. Passa la Vis Pesaro contro la Recanatese. Longobardi sblocca il match sul finale, pareggio poi trovato subito da Di Paola che riporta il risultato in equilibrio. A deciderla sono Kemayou nel primo tempo supplementare, e ancora Di Paola sul finale dal dischetto, finisce 1-3 Nicola Tubaldi.