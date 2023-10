Mondiali 2030, ministro argentino Massa: “Questo Mondiale ha un valore patriottico per il nostro popolo”

“La decisione della Fifa di scegliere l’Argentina come una delle tre sedi inaugurali sudamericane dei Mondiali di calcio 2030 dimostra che nonostante quanto sostiene qui l’opposizione politica, il nostro non è un Paese di m…”. Lo ha sostenuto oggi a Buenos Aires il ministro dell’Economia argentino e candidato alle presidenziali del 22 ottobre, Sergio Massa. “Questo Mondiale ha un valore patriottico per gli argentini. Non è quello di una dittatura. Qui – ha concluso – chi governa governa, e sarà una Coppa del Mondo di democrazia”.