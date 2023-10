Europa League 2023/2024, De Zerbi rimonta Gattuso: Marsiglia-Brighton finisce 2-2

Gol e spettacolo al Vélodrome per Marsiglia-Brighton 2-2, match del girone B di Europa League che nella seconda giornata ha visto andare in scena il derby delle panchine tra Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi. I francesi sono andati avanti con un micidiale uno-due nel primo tempo grazie ai gol di Mbemba e Veretout a cavallo del 20′, poi però nella ripresa è arrivata la reazione degli inglesi che hanno trovato il primo pareggio stagionale tra campionato e coppe grazie alle reti di Gross e Joao Pedro, freddo nel trasformare il rigore decisivo al minuto 88. Approfitta di questo pareggio l’AEK Atene, che ferma sull’1-1 l’Ajax e rimane così in vetta solitario dopo i primi due turni.

EUROPA LEAGUE 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel girone A prosegue la marcia del West Ham, vincitore della scorsa Conference League e determinato a farsi valere anche al “piano di sopra”. Gli inglesi si sono imposti 2-1 sul campo del Friburgo, in un match che ha visto l’ex Milan Paquetà aprire il tabellino dei marcatori. L’Olympiakos non va invece oltre il 2-2 sul campo del Backa Topola che rimonta i greci nel finale grazie al gol di Pantovic al 90′. Equilibrio incredibile nel girone C, con quattro squadre appaiate a tre punti dopo due giornate: stasera a vincere sono state Betis e Aris Limassol, entrambe vittoriose 2-1 rispettivamente contro Sparta Praga e Rangers. Nel girone D infine l’Atalanta continua a punteggio pieno violando il campo dello Sporting Lisbona, mentre si sblocca lo Sturm Graz che vince 1-0 in trasferta contro il Rakow.