Atalanta U23-Renate rinviata: troppa nebbia a Caravaggio

E’ stato posticipato l’inizio di Atalanta U23-Renate, match valido per la ventitreesima giornata della Serie C 2023/2024. Il posticipo del girone A, trasmesso peraltro in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport oltre che in pay su Sky Sport, rischia di essere rinviato a causa di una nebbia fittissima che si è abbattuta sullo Stadio Comunale di Caravaggio e che per il momento non consente di scendere in campo. Si stanno aspettando alcuni minuti per capire se la nebbia si diraderà e si potrà iniziare o se si dovrà rinviare la partita a data da destinarsi.

20.45 – Aggiornamento: nel giro di 45 minuti l’arbitro deciderà il da farsi. Se in quel momento non si potrà giocare, la partita sarà rinviata, in caso contrario via libera al calcio d’inizio.

A causa della nebbia l’arbitro Catanzaro ha deciso di attendere 45 minuti (21:15) prima di decidere se la gara si disputerà o se verrà rinviata #AtalantaU23Renate #SerieCNOW #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/h2zjzuSnUe — Atalanta Under 23 (@Atalanta_U23) January 29, 2024

21.20 – La partita è stata rinviata per nebbia.