Prandelli: “Inter-Juventus? La pressione è tutta su Allegri”

L’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli parla a Tv Play del derby d’Italia: “Sarà una partita molto bella ed entusiasmante. L’Inter è molto più forte, ma la Juve ha trovato la sua sicurezza. E’ più compatta. Sarà una partita da vedere soprattutto dal punto di vista tattico. Se Inzaghi o Allegri cambieranno qualcosa, sarà un momento di grande interesse calcistico. Non vedo l’ora di vederla. È una partita molto importante per la Juve, non per l’Inter. Pressione tutta su Allegri? Esatto, perché l’Inter deve anche recuperare una partita”.