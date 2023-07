Psg, Luis Enrique: “Orgoglioso di essere qui, dobbiamo essere invincibili in casa”

Il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nel corso della prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club transalpino, ha spiegato la sua scelta di approdare sotto la Tour Eiffel: “Sono molto felice e orgoglioso di essere qua, ho molta voglia di cominciare. Per me è tutto nuovo, è come uscire dalla comfort zone. Sono motivato perché mi trovo in un nuovo Paese e in una nuova città con nuovi giocatori. All’interno di una squadra è fondamentale avere grandi valori umani, il mio obiettivo iniziale è creare una famiglia con calciatori e staff. Voglio anche imparare velocemente il francese, anche se mi esprimerò pure in italiano, inglese e spagnolo. Voglio che i tifosi siano orgogliosi della loro squadra, ci impegneremo e lavoreremo sodo. Spero di rendere ancor più difficile giocare al Parco dei Principi per le avversarie. Dobbiamo essere una squadra invincibile quando giochiamo in casa. Spero verranno tanti tifosi a sostenerci. »