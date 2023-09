Qualificazioni Europei 2024: previsto minuto di silenzio per terremoto Marocco e alluvione Libia

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Uefa ha reso noto di aver disposto un minuto di silenzio in occasione delle partite valevoli per le qualificazioni agli Europei 2024. Lo scopo è ovviamente quello di omaggiare la memoria delle vittime del terremoto in Marocco, ma anche quelle dell’alluvione in Libia. Su tutti i campi, dunque anche San Siro – teatro della gara tra Italia e Ucraina -, verrà osservato un minuto di raccoglimento.