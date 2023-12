MOVIOLA – Fiorentina-Salernitana, rigore nettissimo: Pirola travolge Arthur, segna Beltran

Episodio da moviola in Fiorentina-Salernitana al minuto 4′. C’è il calcio di rigore fischiato da Paride Tremolada per il netto intervento fuori tempo da parte di Pirola ai danni di Arthur, che aveva fatto irruzione in area di rigore. Il penalty è nettissimo e non ci sono minimamente proteste, dal dischetto Beltran non sbaglia e segna il primo gol in A. Decisione dunque giustissima.