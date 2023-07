La Lazio ricorda D’Amico: amichevole fissata contro il Latina

Lazio e Latina insieme per Vincenzo D’Amico. Le due squadre hanno deciso di mettere in atto un vero e proprio Memorial dedicato a Vincenzo D’Amico. Il simbolo della Lazio scudettata è scomparso lo scorso 1 luglio e il club biancoceleste vorrà ricordarlo con un gara contro i nerazzurri di Serie C.

Il match andrà in scena allo stadio Domenico Francioni domenica 13 agosto alle ore 21.00 quando Lazio e Latina vorranno ricordare D’Amico oltre a mettere benzina nelle gambe per i rispettivi campionati che sono ormai alle porte.