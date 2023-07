Gabriele Gravina: “Io in politica? Né oggi né in futuro. Il mio mondo è lo sport”

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina smentisce le indiscrezioni su una possibile candidatura alle prossime regionali in Abruzzo come rappresentante di una lista PD-M5S. “Non è mia intenzione entrare in politica né oggi né in futuro”, ha detto il numero 1 del calcio italiano ai microfoni dell’Ansa. L’indiscrezione era stata lanciata dal Fatto Quotidiano, che però aveva sottolineato la natura embrionale dell’ipotesi. Uno scenario che però ora è lo stesso Gravina a smentire: “Si tratta di una non notizia, peraltro nessuno me lo ha chiesto – dice – . Il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni”. Nei mesi scorsi Gravina è stato eletto vicepresidente della Uefa. Nel 2024 scadrà il suo secondo mandato alla guida della Federcalcio e ad oggi non è da escludere che possa ricandidarsi.