Lazio-Inter, Sarri: “Possibilità di vittoria non sopra il 25%, ma questa squadra mi sta restituendo il gusto di allenare”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa da Riyadh alla vigilia della semifinale contro l’Inter in Supercoppa Italiana.“Ho espresso delle mie idee sulla competizione, ma dobbiamo venire qui motivati, la partita difficile ce l’abbiamo noi contro la squadra più forte d’Italia, le possibilità di vittoria sono al massimo intorno al 25%, dobbiamo giocarcela al massimo. Firmare per arrivare ai rigori? Nella mia vita non ho mai firmato nemmeno per una cambiale, figuriamoci per un pareggio quindi non firmerei per niente”, ha dichiarato il tecnico. “Tutti i trofei danno soddisfazioni – ha aggiunto -. Per la società, lo staff, il gruppo squadra. “Questa è una squadra che mi sta ridando il gusto di allenare. Per me è tanta roba”.

Sugli infortunati: “Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di poterlo recuperare ma prima o poi dovrà essere fermato per farlo recuperare. Speriamo di poter recuperare anche Patric. Cataldi sta meglio dopo qualche sintomo influenzale”.

Sul calcio arabo: “I nomi che arrivano qui stanno facendo crescere l’interesse. Poi per quanto riguarda lo sviluppo dal punto di vista tecnico è tutto da vedere. Io auguro che il campionato qui possa evolvere sotto questo punto di vista. Sicuramente c’è molto più interesse rispetto a prima”.