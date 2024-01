Cocciaretto-Navarro oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Emma Navarro nel secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Dopo l’importante vittoria all’esordio contro la qualificata Sun – la prima in stagione – la tennista azzurra torna in campo per andare a caccia di un altro successo a Melbourne. Impegno per nulla semplice dato che affronterà una delle giocatrici più in forma dell’intero circuito, ovvero la statunitense Navarro. Accreditata della 27^ testa di serie e reduce dalla semifinale ad Auckland e dal titolo ad Hobart, al primo turno ha superato la cinese Wang per 7-5 al terzo. Proprio l’aspetto fisico potrebbe sorridere ad Elisabetta dato che la sua avversaria rischia di essere stanca, anche perché ieri ha giocato pure il doppio. Sarà però l’americana a scendere in campo con i favori del pronostico: tra le due non ci sono precedenti.

Cocciaretto e Navarro scenderanno in campo oggi, giovedì 18 gennaio, come 3°match dall’01:00 italiana. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo tramite i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Cocciaretto nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.