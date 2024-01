Lazio-Inter, Immobile: “Sentiamo l’importanza del trofeo. Siamo sempre stati uniti, ci mancava continuità”

Ciro Immobile, capitano della Lazio, ha parlato in conferenza stampa da Riyadh alla vigilia della semifinale contro l’Inter in Supercoppa Italiana. “Sentiamo l’importanza del trofeo. Abbiamo poco tempo per preparare queste partite, ma siamo orgogliosi di essere qui in base al percorso dello scorso anno”, ha dichiarato l’attaccante. “Mi manca un po’ di ritmo partita, sono mancato tre settimane. Importante aver giocato quei 15 minuti contro il Lecce. Non ho avuto modo di fare tanti allenamenti, ma l’ho fatto singolarmente, cercando di essere al massimo per queste partite”, ha aggiunto.

Sul momento della Lazio: “Noi non abbiamo mai avuto problemi nello spogliatoio. Dopo la partita da Empoli, da capitano, ho proprio voluto difendere questo. Siamo sempre stati uniti, ci mancava solo continuità di risultati. Abbiamo sempre lavorato con il mister e lo staff. Poi a volte ci è venuto male, soprattutto all’inizio del campionato, ora ci siamo ripresi un po’ alla volta”.

Sulla possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita: “Qui in Arabia Saudita è un campionato in crescita. Poi anche le infrastrutture, rispetto a quando siamo stati qui nel 2019, sono cambiate. C’è l’idea che possa nascere un campionato competitivo. In passato ci sono stati contatti, ma alla fine ho deciso di rimanere alla Lazio”.