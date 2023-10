Lazio-Fiorentina, Parisi: “Perdere all’ultimo fa male. Ora reagiamo subito”

La Fiorentina esce dall’Olimpico con zero punti in tasca e con magone nel petto, dopo una partita buonissima condotta dagli uomini di Italiano. Uno dei migliori, probabilmente il migliore dei Viola è stato Fabiano Parisi che in un ruolo non propriamente suo ha fatto benissimo contro Zaccagni prima e Pedro poi. Proprio l’ex Empoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita.

Parisi: “Lo stato d’animo non è dei migliori, perdere all’ultimo fa male. Siamo delusi ma ci prendiamo la prestazione, sappiamo che abbiamo affrontato una grande squadra e ci teniamo la prestazione. Queste partite si decidono sui dettagli, ma fa male perdere così. Il mio ruolo? A Benevento ho fatto il quinto a destra, l’importante è giocare. So saltare l’uomo, cerco di puntare la squadra avversaria. Oggi ci prendiamo la prestazione della squadra, alla prossima abbiamo la Juve; ora siamo delusi ma dobbiamo alzare la testa. ono da poco a Firenze, ma questa partita si sente. A prescindere dal campionato e dai punti per i tifosi è importante e vogliamo regalargli una soddisfazione”