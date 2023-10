Lazio-Fiorentina, Italiano: “Arrabbiato per la sconfitta. Perdere così fa male”

“Mi ha fatto arrabbiare la sconfitta, la Fiorentina ha fatto una grande partita. Abbiamo concesso pochissimo alla Lazio, perderla in questo modo non va bene. Lavoriamo su queste situazioni nei minuti finali, mi dispiace perché è un peccato enorme non aver portato a casa punti“. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro la Lazio. “Quando le partite in Serie A sono sullo 0-0 si può perdere anche oltre il tempo di recupero. Lì è il momento peggiore – ha spiegato l’allenatore dei viola ai microfoni di Sky Sport – oggi abbiamo perso perché non siamo stati attenti. Un punto era d’oro, non perdere e non subire gol sarebbe stato importante. Questa ingenuità ci costa caro, inalenniamo un’altra sconfitta dopo Empoli e questo mi fa arrabbiare: in entrambe le partite potevamo ottenere molto di più”. Analizzando tatticamente la prestazione della Viola, Italiano sottolinea come “siamo stati molto attenti ma ci sta perdere duelli. Loro sono bravi a ripartire, la Lazio è migliorata in questo anche se non le abbiamo concesso molto. Milenkovic? Si accorge dell’errore e la tocca di mano, è un dettaglio che rovina la partita. Siamo in casa della Lazio, perdere una gara del genere a me fa male, spero anche ai miei giocatori. Sono molto amareggiato e deluso, non è giusto perdere dopo una prestazione del genere: ora non c’è più spazio per sbagliare“.