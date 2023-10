Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: incubo De Minaur per Murray, fuori Shelton e Tiafoe

Il big match della prima giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 non può che essere quello tra Andy Murray e Alex De Minaur, durato tre ore di gioco. L’epilogo, purtroppo per il britannico, è stato lo stesso dei cinque precedenti, di cui tre solo nel 2023. L’australiano si conferma dunque la bestia nera di Murray e vince con il punteggio di 7-6 4-6 7-5, rimontando da 2-5 nel parziale decisivo con tanto di match point annullato.

Eliminati Frances Tiafoe e Ben Shelton, che cedono il passo rispettivamente a Bublik (6-3 6-4) e Davidovich Fokina (7-6 5-7 6-3), dicendo addio al sogno Atp Finals. Avanza e spera invece Karen Khachanov, facile su Purcell (6-4 6-4). In scioltezza Taylor Fritz, che ha travolto per 6-1 6-4 Baez, mentre non è stata affatto una giornata positiva per il tennis francese. Eliminati infatti i tre giocatori impegnati: Mannarino (6-4 7-5 da Van de Zandschulp), Van Assche (6-7 6-4 6-4 da Djere) e Muller (7-6 6-3 da Safiullin).