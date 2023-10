Liga 2023/24, il Villarreal passa in casa del Granada per 3-2: super Gerard Moreno

L’undicesima giornata della Liga si chiude con un match, il monday night direbbero gli inglesi, in cui non sono mancati gol e spettacolo. Il Villarreal alla fine ne esce vittorioso dopo una partita vissuta al cardiopalma contro un Granada che ha tenuto testa al Sottomarino Gialllo.

In un roboante primo tempo succede di tutto: la prima frazione conta infatti cinque gol, tutti quelli della partita, che permettono al Villarreal di portare a casa tre punti vitali per il proseguo della stagione. Inizia alla grande il Sottomarino giallo, con tre punti nella prima mezzora firmata da un super Gerard Moreno che mette il suo nome sul taccuino al al 18′ e al 23′ è bravo a timbrare su rigore. Al 28esimo il Villarreal è già 3-0 con la rete di Sorloth. Tutto sembra pensare ad una partita chiusa, ma è il Granada che si rialza rapidamente e riporta subito la partita in bilico. Dopo un minuto dallo 0-3, i padroni di casa accorciano le distanze con Sanchez e poi al 34esimo si va 2-3 con il gol di Uzuni. Si va all’intervallo così. Nel secondo tempo il Villarreal si dimostra squadra matura e capace di soffrire poco e di portare a casa il match. Tre punti d’oro per Gerard Moreno e compagni che potrebbe far uscire il Villarreal da un momento sicuramente non felicissimo. Il Granada, invece, rimane ancorato al penultimo posto in classifica.