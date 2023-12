Lazio, Enrico Lotito: “Contro il Bayern Monaco sarà difficile ma ci proveremo”

L’urna di Nyon è stata sfortunata per la Lazio di Lotito che ha pescato dal lotto delle prime una potenza come il Bayern Monaco. I tedeschi sono una delle favorite per la vittoria finale della competizione più importante del panorama europeo, ma questo non sembra aver fatto venire meno l’entusiasmo da parte di Enrico Lotito, figlio del patron della Lazio, che ha parlato a Sky Sport del sorteggio.

Enrico Lotito: “Dovremo affrontarla con la testa giusta, il Bayern è una delle squadre più difficili ma vorremmo dire la nostra e metterli in difficoltà. Se siamo agli ottavi è per via del merito che ci ha contraddistinto, sappiamo che l’impresa sarà difficile ma proveremo a lottare coi nostri mezzi fino alla fine. In campionato risalire la china sarà difficile ma non vogliamo perdere il treno Champions, speriamo di uscirne fuori al più presto“.