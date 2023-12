Giovanni Malagò: “Sorteggio Champions? Importante mantenere la posizione nel ranking”

“Sorteggio Champions? L’Inter l’anno scorso arrivò seconda nel suo girone e poi arrivò in finale andando vicina a fare un grande risultato. Quello che è molto importante è che noi dobbiamo mantenere questa posizione di punteggio nel ranking che ci consentirebbe di avere la quinta squadra in Champions“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine dell’assegnazione delle borse di studio per le giovani promesse dello sport di Banca Ifis sul sorteggio di Champions League che ha visto abbinare il Napoli al Barcellona, l’Inter all’Atletico Madrid e la Lazio al Bayern Monaco.