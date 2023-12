Golf, Tiger Woods non si arrende: “So di poter ancora vincere, devo solo essere a posto fisicamente”

“Se riesco ad allenarmi e fare le cose che so di poter fare, so di poter ancora vincere. So ancora colpire una pallina da golf, è solo questione di prepararsi, fare abbastanza ripetizioni, lavorare abbastanza ed essere fisicamente a posto”. Tiger Woods alla soglia dei 48 anni non si arrende e punta ad un 2024 da protagonista sul PGA Tour dopo gli ultimi infortuni e il recente rientro sul green. “La gamba non è stata sufficientemente buona per poter competere e giocare molti round ma so ancora come fare un chip, un putt, si tratta anche di mettere insieme il tutto per 72 buche. Questa è la parte impegnativa”, ha aggiunto il 15 volte vincitore Major.