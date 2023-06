Roland Garros 2023, Sonego: “Adoro la lotta, più sono in difficoltà e più mi piace giocare”

“Sicuramente le esperienze in tutti gli slam, soprattutto le partite perse, mi hanno aiutato a lottare e crederci nonostante il 6-0. Non era facile tornare in campo con la giusta determinazione, ma ce l’ho fatta, ho sempre creduto di potercela fare e sono molto contento di come sto gestendo queste difficoltà“. Così in conferenza stampa Lorenzo Sonego dopo l’incredibile vittoria in cinque set contro Andrey Rublev al terzo turno del Roland Garros 2023.

“Sono nato “cazzuto”. Mi piace la lotta, essere in quella situazione lì e tirarmi fuori dalle difficoltà. Più sono in difficoltà e più mi piace giocare, trovo qualcosa che mi dà energia e voglia di stare in campo. Sono sempre stato così e mi piace esserlo – ha proseguito Sonego – Guardando anche le altre partite era già successo che qualcuno che qualcuno riuscisse a vincere dopo aver preso un 6-0. Non è qualcosa di nuovo. Mi posso aspettare di essere sotto con Rublev, quindi ho dovuto fare il massimo e giocare una grandissima partita per portarla a casa. Sono stato bravo a reagire e mantenere il livello, non era facile nel quinto set. Sono molto contento“.

“Sapevo che bastava poco per ribaltarla, mi sentivo vicino a lui e sentivo di poterlo breakkare più volte. Mi è servito per avere quella fiducia, che poi è stata utile negli altri tre set – ha proseguito il piemontese – Su quale campo mi piacerebbe giocare contro Khachanov? Sono tutti campi speciali, più vai avanti più giochi su campi belli. Oggi è stata una bella esperienza, c’era un’atmosfera incredibile su quel campo lì (Lenglen, ndr)“.

Infine, Sonego ha concluso: “Godersela è un vantaggio, cerco di farlo a ogni partita ma non è facile. Ci sono pressioni diverse ogni volta o l’avversario che ti mette in difficoltà. In alcuni giorni non trovi soluzioni e non riesci sempre a trovare il sorriso perché magari l’avversario non te lo permette. E’ facile dirlo prima o dopo, ma quando sei lì trovare il sorriso non è sempre semplice. Non è una cosa che ti puoi imporre, ma cercare di godersi di più queste situazioni è importante“.