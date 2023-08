Chiffi su Mourinho: “Grandissimo allenatore, la vicenda non mi ha tolto il sonno”

Daniele Chiffi è tornato sull’episodio che ha coinvolto José Mourinho nell’ultimo campionato durante Roma-Monza. Lo Special One aveva duramente criticato l’arbitro italiano ed è stato squalificato per le prime due giornate dell’imminente stagione. “È un grandissimo allenatore, la sua storia parla per lui e non sta a me giudicarlo – spiega il fischietto di Padova al Corriere dello Sport – In campo si può essere in disaccordo, ma se l’arbitro pure con l’ausilio del quarto uomo si rende conto delle proteste deve arrivare il provvedimento. Essere criticati fa parte del nostro mestiere, quella vicenda non mi ha tolto il sonno”.

Poi Chiffi ammette che “se fosse successo una decina di anni fa, appena arrivato, non ci sarebbe stata l’esperienza tale per gestire certe situazioni. Ora c’è. Non mi posso far condizionare, ho l’obiettivo di fare bene in ogni partita e migliorare“.