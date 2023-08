Laporta su Rubiales: “Comportamento inaccettabile, deve dimettersi”

“Pensiamo che Rubiales debba dimettersi, non ci sono altre soluzioni”. Anche il presidente del Barcellona Laporta si schiera contro Rubiales, nel caso che sta interessando il mondo del calcio spagnolo dopo il bacio con Hermoso nei festeggiamenti per il Mondiale vinto. “Come Barcellona rispettiamo la decisione della Fifa di sospenderlo. Non è giustificabile, il suo comportamento è stato inaccettabile, improprio e spiacevole. Direi anche vergognoso. Le giocatrici spagnole hanno il nostro sostegno incondizionato”.