Golf, sorpresa Clements in Repubblica Ceca: l’inglese vince il torneo. 11° Edoardo Molinari

Nel D+D Real Czech Masters in Repubblica Ceca arriva a sorpresa la vittoria dell’inglese Todd Clements. A Praga l’inglese si aggiudica il penultimo torneo di qualificazione alla Ryder Cup di Roma con un ultimo giro bogey free in 63 (-9), avvalorato da nove birdie, su un totale di 266 (65 69 69 63, -22) colpi. Sconfitto in volata il suo connazionale Matt Wallace, secondo con 267 (-21) davanti al danese Nicolai Hojgaard, terzo con 270 (-18). Quarto posto condiviso da sei atleti con 271 (-17), tra questi anche lo scozzese Robert MacIntyre, che ormai è certo di un posto nella compagine del Vecchio Continente, alla prossima Ryder Cup, guidata da Luke Donald.

Il migliore degli azzurri all’Albatross Golf Resort (par 72) è Edoardo Molinari, che chiude in undicesima posizione con 273 (-15), precedendo in classifica il romano Renato Paratore, ventiduesimo con 275 (-13). Francesco Molinari non va oltre un trentunesimo posto con 277 (-11). prendendo 17 posizioni nell’ultimo round.