Frosinone, Stirpe: “Successo inaspettato contro l’Atalanta. Obiettivo? Resta la salvezza”

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato a RadioSportiva il giorno dopo il successo sull’Atalanta: “La prestazione di ieri è stata ottima, abbiamo fatto una grande impresa contro una grande squadra. Un successo inaspettato, che però è il giusto premio per i sacrifici fatti in questi due mesi da mister e squadra. Dobbiamo perseguire su questa strada: non è importante il risultato ma il modo in cui lo raggiungiamo”.

Poi su Di Francesco: “L’ho visto motivato, connesso su quelle che sono le esigenze e i compiti che gli abbiamo affidato. Ritengo stia interpretando molto bene il calcio che vogliamo. Soulè e Kaio Jorge? Sono due obiettivi importanti e speriamo di poterli concretizzare. È molto difficile, c’è una concorrenza molto agguerrita e spero che la vittoria di ieri sera serva anche a stimolare questi ragazzi per accettare le proposte che abbiamo fatto. I contatti comunque sono ben avviati, ma le operazioni alla fine si considerano chiuse solo dopo la firma”. Poi ha concluso: “Siamo reduci da due promozioni in Serie A che ci hanno portato alla retrocessione, per noi salvarci sarebbe storico. Proveremo a farlo con impegno e forze”.