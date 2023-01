La stampa estera celebra Gianluca Vialli: “E’ morta una leggenda, il mito del calcio italiano”

La stampa estera sta celebrando la figura di Gianluca Vialli, l’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e della Nazionale morto a 58 anni questa mattina a causa di un cancro. Sul “The Sun” il titolo di impatto è “Legend Dead” (“Morta una leggenda”), mentre su BBC Sport “Former Chelsea, Juventus, Sampdoria and Italy striker dies aged 58” (“E’ morto a 58 anni l’ex attaccante di Chelsea, Juventus, Sampdoria e Italia”), passando per il “MailOnline” che titola “Gianluca Vialli dead at 58”, così come altri quotidiani britannici. Spostandoci in Francia, “L’Equipe” pubblica una foto in bianco e nero e la scritta “Gianluca Vialli est mort”, mentre in Spagna troviamo “Muere Vialli, leyenda del calcio” su “As”, “Muere Gianluca Vialli” su “Marca” e “Muere Gianluca Vialli, mito del futbol italiano” su “Mundo Deportivo”.