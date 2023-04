La moglie di Hakimi chiede il divorzio, ma viene beffata in tribunale: il giocatore risulta nullatenente

A dir poco clamoroso quello che sta succedendo nella vita privata di Achraf Hakimi. Il difensore marocchino del PSG, dopo essere stato accusato di stupro ommesso nella notte tra il 25 e il 26 febbraio ha, sarebbe arrivato ai ferri corti con la moglie Hiba Abouk, che aveva deciso ed ufficializzato il 27 marzo con una lettera la chiusura ufficiale e la conseguente richiesta di divorzio nei confronti del marito giocatore. Le carte sono state avviate dagli avvocati di entrambe le parti che però avrebbero conosciuto una realtà clamorosa. Hakimi per la legge sarebbe senza lavoro e non avrebbe intestato nulla a suo nome.

I retroscena arriverebbero direttamente da a First Mag: l’attrice ha chiesto il divorzio e il mantenimento per se e per i suoi figli. Tutto normale quindi. Ma ciò che farebbe rendere scalpore alla vicenda è che gli avvocati avrebbero scoperto che lo stesso Hakimi, difensore del PSG, per la legge risulta senza lavoro. Infatti, l’ex Inter prima della causa avrebbe intestato tutti i suoi preziosi averi alla madre Fatima, che pertanto ne gestisce il patrimonio.