Nuoto, seconda giornata Assoluti Riccione 2023: Ceccon vince i 100 dorso e stacca il pass per Fukuoka, in Giappone anche Poggio e Martinenghi

Oggi è andata in scena la sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Thomas Ceccon stacca il pass per il Mondiale che si disputerà in Giappone. Il classe 2001 nuota in 53.36 scendendo 4 decimi sotto il tempo limite per la qualificazione. Settimo azzurro che farà parte della spedizione che a luglio volerà a Fukuoka. Volano nel Sol Levante anche Federico Poggio e Nicolò Martinenghi che nuotano in 58.73 e 59.09 nei 100 rana dando vita a una gara combattutissima che regala a entrambi il pass per il Mondiale.

Il pomeriggio si è aperto con le finali Junior, B e A dei 50 metri dorso femminili. Vince la finale A Silvia Scalia (Fiamme Gialle-Circolo Canottieri Aniene) che nuota in 28.04 mettendosi dietro Cocconcelli, 28.19 e Toma, 28.33. Per quanto riguarda le finali Junior e B vincono Benedetta Boscaro, 29.55, e Martina Biasoli.

Si prosegue con i 50 metri farfalla maschili. Vince la finale A un buon Federico Burdisso (CS Esercito-Aurelia Nuoto) in 23.52 davanti a Ferraro, 23.68, e Izzo, 23.83. Non abbastanza veloce il classe 2001, serviva scendere sotto il 23.10, per strappare la qualifica ai Mondiali di Fukuoka. Vincono le finali Junior e B Momoni e Conte Bonin.

Tornano le donne con i 100 metri farfalla donne. Vince la finale A la solita Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre – CAzzurra91) che fa registrare un buon 58.45 che però non basta per volare in Giappone, 57.92 il tempo limite. Seguono più staccate Scotto di Carlo in 58.84 e D’Innocenzo in 58.94. Vincono le finali Junior e B Dimaggio, 1’oo.72 e Bottazzo, 59.73.

Continua l’alternanza con il ritorno degli uomini con i 100 metri dorso. Vince la finale A Thomas Ceccon (Fiamme oro-Leosport) e stacca il primo pass per il Giappone di giornata nuotando in 53.36, 4 decimi sotto il tempo limite, mettendosi dietro Michele Lamberti, staccato di quasi un secondo in 54.52, e Mora. Vincono le finali Junior e B Davide Lazzari, 56.88, e Bacico, 55.54.

Si procede con i 200 metri rana femminili. Vince la finale A un’ottima Martina Carraro. che risale nelle ultime due vasche battendo Angiolini, 2’25.62, e Franceschi, 2’24.73. 2’24.22 per lei ma non basta per volare in Giappone per cui serviva scendere sotto il 2’23.92. Vincono le finali Junior e B Savoldi e Mancini.

Tornano in acqua gli uomini con i 100 metri rana. Vince la finale A un super Federico Poggio (GS Fiamme Azzurre/Imolanuoto) che spinge in entrambe le vasche e chiude in 58.73 qualificandosi per il Mondiale in Giappone. A Fukuoka anche Nicolò Martinenghi, 59.06 per il campione del mondo e primatista italiano, che riesce nel suo obiettivo senza strafare. Vincono le finali Junior e B Mantegazza e Saladini.

Ultima gara individuale i 200 metri stile libero femminili. Vince la finale A Simona Quadarella (Circolo Canottieri Aniene) che scende sotto i 2 minuti nuotando in 1’59.41 allungando nella vasca finale su Matilde Biagiotti, 2’00.00, e Giulia Vetrano, 2’00.24. Vincono le finali Junior e B Chiara Sama e Martina Cenci.