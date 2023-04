Nasri duro su Deschamps: “Mi ha derubato dal mio sogno”

“Ha rovinato il mio sogno mi ha derubato”, queste le parole pronunciate da Nasri su Deschamps. La frase è stata pronunciata con riferimento al Mondiale in Brasile del 2014 al quale il calciatore sperava di prendere parte: “Sognavo di giocare una Coppa del Mondo nel Paese del calcio era la mia ambizione. Ho avuto una stagione pazzesca, ma non c’ero nella lista dei convocati. Quando l’ho letta pensavo mi stesse prendendo in giro”. Poi ha concluso: “Adesso posso solo augurargli il meglio, ma non mi interessa. Deschamps non è mio amico e non lo saluterò perché non mi piace come persona”.