Quella che stiamo vivendo è una stagione letteralmente maledetta sul piano degli infortuni.

Sono tantissimi i gravi episodi che hanno coinvolto praticamente tutte le big d’Europa, oltre agli svariati gravissimi infortuni che si sono verificati in tantissime squadre e a tantissimi calciatori. Tra i più noti sicuramente il pallone d’oro Rodri, che pochi giorni prima di ricevere l’ambito premio ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Come lui anche due colonne del Real Madrid come Dani Carvajal ed Eder Militao, che a distanza di poco tempo l’uno dall’altro hanno riportato lo stesso infortunio. Stagione finita con tanti mesi di anticipo anche per Ter Stegen, numero uno del Barcellona che è stato costretto a richiamare dal ritiro l’ex Juventus Szczesny.

Quanto all’Italia, tra le squadre più colpite c’è stata proprio la Juventus, che ha perso prima Bremer e poi Cabal restando con la difesa decimata. Ma anche Duvan Zapata, Gianluca Scamacca per due volte, Giorgio Scalvini: tanti sono stati i calciatori che hanno dovuto chiudere anzitempo la stagione a causa diagnosi gravissime. E tantissime sono state le polemiche per i calendari troppo pieni, con troppe partite che starebbero distruggendo il fisico dei calciatori. Tra Nazionali e club, infatti, le partite sono sempre di più e reggere i ritmi sta diventando sempre più complicato.

L’ultima squadra in ordine di tempo ad essere stata colpita dall’ennesimo grave infortunio della stagione è stata l’Arsenal di Mikel Arteta, che dopo la rottura del crociato di Gabriel Jesus ritroverà anche un altro big solo il prossimo anno.

Guai per l’Arsenal di Arteta: stagione finita per Kai Havertz

L’Arsenal sta disputando un’ottima Premier League, nonostante qualche stop di troppo che la tiene a sette punti dall’imprendibile Liverpool di Arne Slot, capolista fin qui incontrastato. I Gunners non hanno saputo approfittare delle difficoltà del Manchester City di Guardiola per puntare alla vittoria del campionato inglese, e sicuramente gli infortuni avuti non hanno aiutato. Oltre alle tante difficoltà tra difesa e centrocampo, l’attacco di Mikel Arteta è stato più volte colpito duramente.

Il primo grave infortunio è stato quello di Gabriel Jesus, che poche settimane fa ha rimediato la rottura del crociato, ma l’Arsenal non ha acquistato un sostituto sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata l’ennesima brutta notizia: è terminata la stagione di Kai Havertz.

Il tedesco ha rimediato un brutto infortunio al tendine del ginocchio e dall’Inghilterra sembrano non esserci dubbi sui lunghissimi tempi di recupero. Un altro grave infortunio che si aggiunge a quelli di Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, che ne avranno ancora per settimane e difficilmente rientreranno prima di metà marzo.

Un attacco praticamente da reinventare per Arteta, che si trova senza riferimenti offensivi nel periodo più importante dell’anno tra campionato e coppe.