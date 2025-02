Jakob Ingebrigtsen scrive un altro pezzo di storia dell’atletica grazie a una prestazione da urlo nel corso del meeting indoor di Lievin, in Francia. Vincendo la gara dei 1.500, infatti, il campione norvegese è stato in grado di firmare ben due record. Il classe 2000, che in carriera vanta due ori olimpici (nei 1.500 a Tokyo e nei 5.000 a Parigi), infatti, firma il tempo di 3:29.63, abbattendo di quasi un secondo il precedente record da lui stesso firmato sulla stessa pista nel 2022 (3:29.60). Il ritmo imposto da Ingebrigtsen è infernale, e dopo cinque giri è da solo in testa alla gara, riuscendo a tenere il ritmo per battere il record mondiale.

Gli ultimi cinquecento metri sono stati una vera cavalcata trionfale, con il pubblico sugli spalti dell’Arena Stade Couvert che capisce la portata del risultato che si sta per concretizzare e si infiamma per supportare Jakob Ingebrigtsen. Non solo, perché dopo aver chiuso la gara dei 1.500, il norvegese ha continuato a spingere per l’ulteriore mezzo giro che gli ha permesso di completare il miglio firmando un secondo record in 3:45.14. Un tempo stellare. Basti pensare che sabato scorso lo statunitense Yared Nuguse aveva fatto segnare a New York il miglior tempo mondiale in 3:46.63. Un primato durato pochissimo, abbassato di un secondo e mezzo appena cinque giorni dopo.

Tutti i record di Jakob Ingebrigtsen

“È incredibile, sono cose che accadono solo a Lievin. Sono un uomo molto felice. Devi essere concentrato per tutta la gara, è dura ma ne vale la pena”, le prime parole di Ingebrigtsen, che diventa il primo uomo, da John Landy nel 1954, a completare la doppietta del record mondiale su 1.500 e miglio nella stessa gara. Un aspetto, questo, che rende ancora di più la grandezza del talento di Sandnes, che a 24 anni e mezzo è già una leggenda dell’atletica. A parlare per il norvegese, infatti, è la lunghissima lista di medaglie e di record fatti segnare nel corso della sua carriera.

A questi due record fatti segnare nella giornata di ieri, infatti, si aggiungono quelli dei 2.000 metri, registrato a Bruxelles nel settembre del 2023, e dei 3.000, che è invece arrivato lo scorso agosto a Chorzow, in Polonia. Oltre alle medaglie olimpiche già citate, Jakob vanta dodici medaglie tra Europei indoor e outdoor, di cui undici d’oro, oltre a due ori e due argenti a livello iridato, anche in questo caso tra indoor e outdoor. Ma non solo pista, perché il 24enne norvegese è anche un fenomeno del cross. In questo disciplina, Ingebrigtsen vanta tre ori individuali a livello senior, oltre a un bronzo e un oro a squadre.

Ecco, quindi, i record registrati dal norvegese:

3.000 metri in 7:17.55 – 25 agosto 2024 a Chorzow (Polonia)

2.000 metri in 4:43.13 – 8 settembre 2023 a Bruxelles (Belgio)

miglio indoor in 3:45.14 – 13 febbraio 2025 a Lievin (Francia)

1.500 metri indoor in 3:29.63 – 13 febbraio 20025 a Lievin (Francia)