La corsa ai due posti extra in Champions League entra nel vivo. Con il nuovo format delle coppe europee il ranking Uefa ha acquistato sempre più importanza visto che, alle prime due nazioni classificate, verrà aggiunto un posto extra nella prossima Champions League. Lo scorso anno furono Italia e Germania a beneficiarne tanto da portare ben cinque squadre nella massima competizione europea, due in Europa League ed una in Conference League. Quest’anno l’Inghilterra sembra già sicura di terminare tra le prime due posizioni e per il secondo posto la lotta è tra la Spagna e l’Italia.

IL RANKING AGGIORNATO DOPO L’ANDATA DEI PLAYOFF

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

SPAGNA 18.035 (6/7)

…………………………….

ITALIA 17.687 (7/8)

GERMANIA 15.421 (5/8)

PORTOGALLO 15.350 (4/5)

FRANCIA 14.214 (5/7)

BELGIO 13.550 (5/5)

OLANDA 12.250 (5/6)

IL REGOLAMENTO, COME FUNZIONA

Ogni vittoria, in qualsiasi delle tre competizioni, vale due punti che va divisa per il numero delle squadre della stessa confederazione partecipanti. Nel caso dell’Italia sono otto. Quindi un successo di una squadra italiana porta 0,250 punti (2:8). Un successo di una squadra spagnola porta 0,286 punti (2:7). Ogni pareggio vale un punto, sempre da dividere. Poi ci sono i punti bonus per i passaggi del turno che variano da competizione a competizione: per la Champions League sono 1,5, per l’Europa League 1,0 e per la Conference League 0,5. Quindi andare avanti in Champions porta più punti, andare avanti in Conference di meno.

LA SITUAZIONE IN VISTA DEL RITORNO DEI PLAYOFF

La settimana appena trascorsa è stata totalmente favorevole alla Spagna e difficile per l’Italia tanto da esserci il sorpasso: le squadre spagnole hanno fatto en-plein ed hanno portato a casa tre vittorie, sei punti, che diviso sette fa 0,857 di coefficiente: il Real Madrid ha vinto in casa del Manchester City, la Real Sociedad – in Europa League – ha piegato la resistenza dei danesi del Midtjylland e il Betis – in Conference League – ha passeggiato sul campo del Gent per 3-0. Tre successi esterni che accrescono le possibilità che la Spagna riesca a portare ben sei squadre agli ottavi di finale (l’unica eliminata il Girona nella fase campionato di Champions). L’Italia, invece, si è messa spalle al muro: solo 3 i punti guadagnati (0,375 di coefficiente) con la vittoria della Juventus, il pareggio della Roma e le sconfitte di Atalanta e Milan. Per provare ad avere chances di sorpasso l’Italia non può sbagliare e deve portare sette squadre agli ottavi, il che vuol dire che la Juventus deve difendere il 2-1 in casa del Psv, il Milan e l’Atalanta devono rispettivamente ribaltare lo 0-1 e l’1-2 contro il Feyenoord e il Brugge e la Roma deve far valere il fattore Olimpico dopo il pareggio in trasferta con il Porto.

I PUNTI IN BALLO LA PROSSIMA SETTIMANA

La tre giorni di ritorno potrebbe essere un punto di non ritorno nel duello tra Spagna e Italia. Ci sono tantissimi punti in palio, soprattutto per l’Italia che ha quattro squadre in questo turno: 8 punti vittoria (2 a testa) più 5,5 di bonus (1,5 a testa per le tre squadre in Champions e 1 per la Roma in Europa Lague). In caso di en-plein sarebbero 1,687 di coefficiente. Un grande salto in avanti. La Spagna invece, al massimo, può prendere i 6 punti per le 3 vittorie di Real Madrid, Betis e Real Sociedad e i 3 punti bonus dei rispettivi passaggi del turno (1,5 Champions+1 Europa League+0,5 Conference) per un totale di 1,285 punti. Se l’Italia dovesse perdere almeno una squadra la bilancia comincerebbe a pendere totalmente in favore della Spagna. Gli spagnoli hanno già agli ottavi Barcellona, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. L’Italia Inter, Lazio e Fiorentina. Con una differenza non da poco: l’Italia divide per otto, la Spagna per sette. La lotta è serrata: chi si aggiudicherà il posto extra per la prossima Champions League?