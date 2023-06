Migliorano le condizioni di Stefano Tacconi. Il figlio Andrea: “Sogno di portarlo allo stadio”

Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito oltre un anno fa, migliorano le condizioni di Stefano Tacconi, ora ricoverato nell’ospedale Casa sollievo della sofferenza, a San Giovanni Rotondo, dove farà riabilitazione per alcuni mesi. “Sogno di portarlo allo stadio il prima possibile per fare un giro di campo, così almeno saluta tutte le persone che gli sono state vicine in questo periodo – ha detto il figlio Andrea all’ANSA – Non ci aspettavamo quest’affetto incredibile, anche da parte di persone dall’estero: sicuramente aiuta molto“.

Andrea ha poi fornito aggiornamenti in merito alle condizioni del papà: “Ha ancora bisogno di un supporto per camminare, tuttavia è migliorato parecchio. Ultimamente mi ha detto ‘me la sono vista brutta’, ha capito che è stata una cosa grave quella che ha avuto. L’abitudine all’allenamento lo aiuta nel percorso di riabilitazione. Anche i dottori hanno spiegato che la sua fortuna è aver sempre giocato a calcio, visto che il fisico è diverso rispetto agli altri pazienti“. Infine, la moglie Laura ha motivato la scelta di fare riabilitazione in Puglia: “E’ stata voluta da Stefano e dalla mia famiglia per via del legame che ci ha sempre unito. Questo posto ci dà forza e coraggio, siamo convinti che sia la miglior decisione per Stefano“.