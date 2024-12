Cristiano Giuntoli è pronto a fare un altro regalo a Thiago Motta: ritorno di fiamma per l’ex direttore del Napoli

La Juventus, dopo un inizio di stagione entusiasta sotto la guida di Thiago Motta, sta attraversando un momento di difficoltà. I risultati altalenanti e alcuni problemi di concentrazione hanno messo in luce delle lacune, specialmente in attacco, dove Vlahovic è ormai l’unico ad aver dei gol nelle gambe.

Nonostante queste difficoltà, la dirigenza bianconera resta convinta del progetto e punta a rinforzare la squadra durante il mercato invernale, sia in attacco che in difesa, dove ormai Danilo sembra sempre più lontano. Gli infortuni di Milik, i dubbi sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez, e il rendimento incostante di Conceicao e Yildiz, hanno spinto la Juventus a cercare un attaccante, puntando su un vecchio obiettivo di mercato che potrebbe finalmente arrivare a Torino.

Juventus, Berardi punta alla Serie A

Domenico Berardi è uno dei nomi caldi del mercato di gennaio, con il suo futuro che potrebbe finalmente decollare lontano dal Sassuolo. Diverse squadre di Serie A, tra cui Atalanta, Fiorentina e la Juventus, sono interessate al talentuoso attaccante, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. Tuttavia, l’interesse della Juventus sembra essersi affievolito dopo l’arrivo di Conceição e il recupero di un ottimo Nico Gonzalez, che dopo le difficoltà e gli infortuni iniziali sta iniziando a prendersi la scena anche a Torino, che ha ridotto la necessità di un rinforzo nel reparto offensivo.

Il futuro di Berardi sembra quindi sempre più lontano da Reggio Emilia, dove continua a essere un punto di riferimento per un Sassuolo che punta con forza al ritorno in massima serie, nonostante la caduta contro il Pisa dell’ultimo turno. Dopo il recupero da un infortunio al tendine d’Achille, il capitano neroverde ha collezionato 3 gol e 9 assist in 11 partite in Serie B, confermandosi uno dei giocatori più determinanti. Le sue prestazioni potrebbero ora aprire la porta a una nuova esperienza, con Atalanta e Fiorentina pronte a scommettere su di lui per rinforzare il proprio attacco e puntare a obiettivi più ambiziosi.

Nel frattempo, nelle intenzioni della Juventus c’è quella di piazzare il colpo che porta a David Hancko, ex difensore della Fiorentina e centrale del Feyenoord, che è praticamente finito sulla lista di diversi club al mondo, per quella che è l’occasione sul classe ’97.

Piace infatti anche all’Atletico Madrid, club col quale sembrava tutto verso la chiusura ma che alla fine ha visto, nella scorsa estate, saltare tutto. Per questo, il difensore slovacco, non vuole sciupare quella che è l’occasione adesso di finire titolare alla Juventus, vista la situazione legata a Gleison Bremer, che sarà out per tutta la stagione e con il quale, in futuro, potrebbe formare la nuova coppia di difesa a Torino.