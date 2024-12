Johannes Klaebo e Jessie Diggins vincono le rispettive prove della mass start valide per il Tour de Ski 2024/2025 di sci di fondo a Dobbiaco e concedono il bis dopo le strepitose vittorie nella sprint di ieri. Il fenomeno norvegese si impone nella gara maschile con il tempo di 38:24.4 grazie a un deciso attacco nel tratto finale, chiudendo davanti ai connazionali Erik Valnes (+0.6), Haavard Moseby (+1.2) e Martin Loewstroem Nyenget (+2.1). Harald Oestberg Amundsen, che si era messo a comandare il gruppo a una manciata di chilometri dal termine, ha invece terminato la gara in sesta posizione.

La prova degli italiani

Buon piazzamento tra i migliori dieci per Federico Pellegrino, migliore degli italiani in ottava posizione a +3.5. 25esimo Martino Carollo (+16.5), mentre Paolo Ventura, Elia Barp e Davide Graz hanno chiuso oltre la 35esima posizione, con Giovanni Ticco 48esimo. Oltre la 50esima posizione, infine, Martin Coradazzi, Giacomo Gabrielli, Simone Daprà, Lorenzo Romano, Michael Hellweger e Simone Mocellini.

Tour de Ski Dobbiaco 2024/2025, la gara femminile

Per quanto riguarda la gara femminile, a vincere è la statunitense Jessie Diggins, che si impone in volata in 42:23.6 e completa una splendida doppietta dopo il trionfo nello sprint nella giornata di ieri. Emozionante e teso l’arrivo della prova, che ha visto un gruppetto di quattro atlete in lizza per la vittoria. Dietro Diggins, ecco la finlandese Kerttu Niskanen (+0.5) e le due norvegesi Astrid Oeyre Slind (+0.7) e Heidi Weng (+0.8), a precedere le altre due connazionali Silje Theodorsen e Therese Joahug, staccate però di due e quattro secondi, rispettivamente. Tattica perfetta di Diggins, che non si fa condizionare dagli attacchi delle avversarie, tra tutte la stessa Niskanen, mantiene il proprio piano di gara e spinge in maniera decisa solo in occasione del rettilineo finale, conquistando la sua prima vittoria nel circuito maggiore in tecnica classica.

Per quanto riguarda le azzurre, la migliore italiana è Anna Comarella (21esima) seguita a ruota da Caterina Ganz a poco più di un minuto e mezzo di distacco. Ancora più lontane Federica Cassol (40esima), Nicole Monsorno (41esima) e Nadine Laurent (55esima).