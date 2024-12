Naomi Osaka non molla e continuerà a giocare a tennis anche se i suoi risultati non saranno all’altezza delle sue aspettative. La 27enne giapponese, quattro volte campionessa Slam, ritornerà in campo nell’ASB Classic (Auckland) dopo l’infortunio alla schiena subito durante il China Open a ottobre. Osaka ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’inizio del torneo in Nuova Zelanda: “Non credo di essere il tipo di giocatrice che si fermerebbe. Ho molto rispetto per tutte le giocatrici del tour, ma per il punto della mia vita in cui mi trovo adesso, se non sono sopra una certa classifica, potrei optare per dei periodi di stop ma senza ritirarmi. Preferirei passare del tempo con mia figlia se non fossi dove penso di dover essere e dove sento di poter essere”.

“Penso che il 2024 mi abbia reso umile – prosegue la giapponese – ma sento anche di essere cresciuta molto e di poter migliorare ancora. Ho lavorato molto più duramente di quanto avessi mai fatto prima. È stato anche molto doloroso non ottenere i risultati che volevo, ma sento di crescere e imparare e sono davvero entusiasta di essere in campo per la prossima stagione. Ho giocato tante buone partite, soprattutto il secondo turno del Roland Garros contro Swiatek (7-6 1-6 7-5 da 5-2 sopra al terzo ndr.) Nonostante mi sia infortunata a Pechino, che è stato il mio ultimo torneo, le sensazioni durante la partita con Gauff erano molto buone. Gioco a tennis da quando avevo tre anni e devo gran parte di questo ai miei genitori, ma non ho mai pensato di fare altro nella mia vita”.

La carriera di Osaka

Nel corso della carriera si è aggiudicata sette titoli WTA su dodici finali disputate, vincendo quattro tornei del Grande Slam: gli US Open nel 2018 e nel 2020 e gli Australian Open nel 2019 e nel 2021. In seguito al primo successo australiano, il 28 gennaio 2019 è diventata la prima asiatica a raggiungere il primo posto del ranking mondiale. È stata la prima giapponese a vincere un titolo Slam e la terza nell’era Open a qualificarsi per le WTA Finals. Nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 è stata l’atleta donna più pagata di sempre. Il 23 luglio 2021, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stata la tedofora che ha acceso il braciere dei Giochi.

La depressione, la gravidanza, il ritorno e l’attualità

Dopo aver vinto gli Australian Open 2021, quarto Slam all’età di 22 anni, ha annunciato di soffrire di depressione poco prima dell’inizio del Roland Garros dello stesso anno. La decisione è stata quella di fermarsi per curare la sua malattia. Nella lunga pausa presa da Osaka è arrivata anche la gravidanza. Una serie di avvenimenti che hanno allungato il periodo di allontanamento dal tennis della giapponese. Il ritorno al successo è arrivato dopo 517 giorni di stop. Nel 250 Brisbane 2024 ha affrontato e battuto la tedesca Tamara Korpatsch nel primo incontro ufficiale da mamma. L’ex numero uno del mondo ha chiuso con un 6-3 7-6 (11-9 al tie-break). Attualmente Osaka occupa la posizione numero 58 del ranking Wta e punterà nel 2025 almeno a rientrare nelle prime 32 per essere testa di serie negli Slam e in alcuni 1000. Dopo l’infortunio alla schiena accusato nel China Open contro Gauff, la nipponica ritornerà in campo contro l’israeliana Lina Glushko nel primo turno dell’ASB Classic. Ha chius oil 2024 con un record di 22 vittorie/17 sconfitte, raggiungendo i quarti di finale a Doha e a s-Hertogenbosch.