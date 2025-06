Il tecnico croato si è legato al club fino al 30 giugno 2027 con opzione sul 2028. Una decisione importante della società bianconera che dunque vede in Tudor il dopo Thiago Motta, naturalmente con la speranza dei tifosi della Juve di assistere ad un progetto più duraturo e soddisfacente.

Tudor, resta e rinnova: la Juventus si fida di lui

Igor Tudor è subentrato a Thiago Motta a partire dalla sfida tra Juventus e Genoa, terminata 1-0 grazie al gol di Yildiz. Ha collezionato 18 punti in 9 partire, prendendo solamente contro il Parma di Chivu in trasferta e ottenendo punti importanti con Roma, Bologna e Lazio.

Con il quarto posto conquistato e dunque la qualificazione in Champions League, Tudor si è regalato il rinnovo automatico ma non la certezza di potersi sedere anche la stagione 2025/2026 sulla panchina della Juventus. La risposta ufficiale però come detto è arrivata oggi con Igor che nelle prossime annate continuerà a guidare la Prima Squadra.