Sembrano essersi sciolti i nodi che riguardano il futuro di Paul Pogba: per lui c’è il ritorno in Francia.

Il calciomercato ritorna a parlare di uno degli uomini che ha spesso fatto chiacchierare di sé: Paul Pogba. L’ex centrocampista di Manchester United e Juventus, ultima squadra di cui ha vestito la maglia per la seconda volta in carriera, è pronto a ritrovare il campo dopo la squalifica per doping dovuta alla sua positività al testosterone del 2023.

La condanna, ridotta a 18 mesi dopo gli iniziali 4 anni (con multa) da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, ha portato il francese lontano dai campi fino allo scorso marzo – anche se l’ultima partita ufficiale risale allo scorso 3 settembre 2023, in occasione di Empoli-Juventus. Pogba sembra essere ora pronto a voltare pagina e a provare a rilanciare la sua carriera in Francia.

Pogba-Monaco: accordo ad un passo

Per l’ex numero 1o bianconero, infatti, suonano le sirene del Monaco che lo vorrebbe al suo seguito per rafforzare la squadra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, infatti, la società francese avrebbe offerto al classe 1993 un contratto biennale, che potrebbe giungere ad un esito positivo in questo fine settimana.

I sondaggi hanno preso avvio negli scorsi giorni e si sono subito intensificati, vista la grande voglia del giocatore di esprimersi ancora in campo. Soprattutto dopo il lungo periodo di inattività forzato. E quale occasione migliore della terza classificata del massimo campionato francese, che può riportare Pogba a calcare i più importanti palcoscenici europei in Champions League, competizione che conosce bene.

Nei prossimi giorni l’entourage del giocatore e la società puntano a convolare a nozze.