Definita ufficialmente la griglia di partenza dell’edizione n°93 della 24h di Le Mans. Male la Ferrari, che dovrà inseguire.

È tutto pronto per la 24h di Le Mans 2025. La storica competizione automobilistica in terra francese, arrivata all’edizione n°93, andrà in scena tra il 14 e il 15 giugno. La gara del Circuito de la Sarthe, Le Mans, vedrà confrontarsi le migliori automobili del WEC (Campionato del mondo Endurance), con la maratona automobilistica che è parte di tale campionato.

Il WEC, infatti, vede i migliori piloti al mondo gareggiare in varie ‘maratone’ in diverse parti del mondo. Le tappe sono:

1812 km del Qatar

6 Ore di Imola

6 Ore di Spa-Francorchamps

24 Ore di Le Mans

6 Ore di San Paolo

Lone Star Le Mans (Austin)

6 Ore del Fuji

8 Ore del Bahrain

24h Le Mans 2025, la griglia di partenza: doppietta Cadillac, settima la Ferrari

Nella giornata di ieri si sono disputate le qualifiche della 24h di Le Mans, che vede scontrarsi varie categorie di diversa potenza. In ordine, infatti, le Hypercar (le più potenti), seguite poi dalle LMP2 e le LMGT3. Tutte corrono insieme, nella stessa pista e nello stesso istante, ma viene stilata una classifica di categoria vista la differenza di potenza tra una e l’altra.

Le qualifiche hanno evidenziato un dominio della Cadillac, posizionatasi al primo e secondo posto. Il team americano ha superato Porsche (3° e 5° posto) e BMW (4° e 6° posto). Attardata la Ferrari, solo 7° il primo team (Fuoco-Nielsen-Molina), con gli altri al 11° (Pier Guidi-Giovinazzi-Calado) e 13° posto (Ye-Kubica-Hanson).

La griglia di partenza delle Hypercar

Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 Cadillac Hertz Team JOTA n. 38 Porsche Penske Motorsport n. 5 BMW n. 15 Porsche Penske Motorsport n. 4 BMW n. 20 Ferrari n. 50 Cadillac Whelen n. 311 Alpine n. 36 Toyota GR n. 8 Ferrari n. 51 Alpine n. 35 AF Corse Ferrari n. 83 Cadillac WRT n. 101 Aston Martin THOR n. 009

La top5 combinata delle LMP2

TDS Racing ORECA n. 29 PRO Am Inter Europol Competition ORECA n. 43 AO by TF ORECA n. 199 PRO Am United Autosports ORECA n. 23 PRO Am United Autosports ORECA n. 22

La top5 combinata delle LMGT3