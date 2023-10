Juventus-Torino 2-0, Allegri: “Obiettivo scudetto? Nulla è precluso”

“Nel primo tempo ci aspettavamo una partita del genere, loro erano molto aggressivi, non riuscivamo ad andarli a prendere, poi ci siamo messi in un modo più ordinato. Già il primo tempo è andato in crescendo, Miretti ha fatto un buon lavoro, avevo bisogno di un giocatore tra le linee, nel secondo tempo con Milik e Yildiz potevamo cambiare la partita. La squadra ha disputato una buona gara, anche matura. Su questo stiamo crescendo”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a Dazn dopo la vittoria nel derby contro il Torino: “L’obiettivo è sempre entrare in Champions, questo non preclude il fatto di poter desiderare altre cose, siamo alla Juventus. Bisogna rimanere coi piedi per terra e riportare quella che è stata per anni la normalità, ovvero vincere le partite. Stasera l’atteggiamento della squadra è stato quello giusto”.