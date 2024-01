Juventus, tempi di recupero più lunghi del previsto per Kean: a rischio il passaggio all’Atletico Madrid

Rischia di saltare il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid. In seguito alle visite mediche, sono infatti emersi tempi di recupero più lunghi del previsto per il problema alla tibia accusato dall’attaccante della Juventus. Salvo sorprese, Kean non vestirà dunque la maglia dei colchoneros, ma potrebbe comunque trovare un accordo con un’altra squadra in queste 72 ore finali di calciomercato. Prima dell’accelerata dell’Atletico, molte squadre di Serie A avevano infatti chiesto ai bianconeri informazioni sull’attaccante. A riportarlo è Sky.