Juventus: Chiesa torna ad allenarsi in gruppo, non preoccupa McKennie. Rabiot, filtra ottimismo

Buone notizie per Massimiliano Allegri, che con ogni probabilità avrà a disposizione Federico Chiesa per il big match con l’Inter. L’attaccante della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo ed è del tutto recuperato dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare gli ultimi impegni. Ha svolto l’intera seduta con i compagni anche Weston McKennie, mentre chi si è dovuto fermare – a causa di una forma influenzale – è stato Timothy Weah. Infine, filtra ottimismo per quanto riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese dovrebbe tornare a pieno regime giovedì e, salvo complicazioni, anche lui potrà esserci contro l’Inter.