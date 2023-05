Juventus, Soulé saluta Allegri e parte per il Mondiale Under 20

La Juventus nel rush finale del campionato e dell’Europa League non potrà contare sulle prestazioni del baby Soulé. Come da accordi, infatti, il fantasista argentino ha salutato la squadra nella mattinata di giovedì per partire per il Mondiale Under 20 con la sua nazionale: la competizione inizierà il prossimo 20 maggio.

A comunicare la partenza di Soulé è stata la stessa Juventus con una nota ufficiale: “Chiuderà questa stagione con la sua Nazionale, dopo aver collezionato 19 presenze con la prima squadra della Juventus, segnando anche un gol, all’Allianz Stadium contro la Sampdoria”